Conference League - Victorieux contre l'AZ, le Sporting ne célèbre pas encore pour autant

Michael Murillo (22.) et Majeed Ashimeru (70.), tout comme les défenseurs du club anderlechtois, ont donné de quoi se réjouir aux supporters. "Nous ne leur avons guère laissé de chance tout au long du match. Réussir en quart de finale européen, c'est une prestation!'", a commenté le coach Riemer après la rencontre face à l'AZ. Avec une belle avance, le Sporting se rendra jeudi aux Pays-Bas pour le match retour et un ticket pour la demi-finale semble à portée de main. "Cependant, nous n'avons pas encore célébré dans les vestiaires", signale le Danois. "Évidemment, nous sommes contents de cette prestation. Mais nous savons que nous n'avons encore rien de garanti. Lorsque nous jouerons à Alkmaar jeudi, nous partirons du principe que c'est à 0-0." Dimanche, les mauves seront en déplacement au Racing Genk. Dans la course pour une place aux play-offs européens, les Bruxellois doivent marquer trois buts. Selon Riemer, son équipe place beaucoup d'espoir dans les matchs européens tout en gardant en ligne de mire la Jupiler Pro League. "C'est vrai que nous pouvons décrocher un ticket européen au cours de la Conference League. Il y a encore quatre matchs à jouer. Mais nous nous battons aussi pour les play-offs européen, et nous allons avoir besoin de chance pour cela également". (Belga)