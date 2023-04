Conflit au Yémen - Un vaste échange de prisonniers débute au Yémen en guerre

"Le premier avion a quitté Sanaa" dans le cadre de cet échange, précise Jessica Moussan, chargée des relations avec les médias au CICR, qui supervise l'opération. L'avion, en partance de la capitale contrôlée par les rebelles Houthis, se dirige vers Aden, où siège temporairement le gouvernement. Fin mars, le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les rebelles Houthis avaient conclu un accord à Berne pour échanger plus de 880 prisonniers, dont des Saoudiens et des Soudanais. La dernière opération de cette ampleur remonte à octobre 2020, lorsque plus de 1.000 prisonniers avaient été libérés en 48 heures. L'Arabie saoudite voisine est intervenue au Yémen en 2015 pour appuyer les forces pro-gouvernementales contre les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, et qui, en huit ans de conflit, se sont emparés de vastes pans du territoire du Nord et de l'Ouest de ce pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Le processus d'échange de prisonniers doit se dérouler sur trois jours dans diverses régions du Yémen et de l'Arabie saoudite, a indiqué dans un communiqué le CICR, disant espérer que "ces libérations donnent un élan pour une solution politique plus large". L'accord de Berne avait été conclu après un réchauffement inattendu des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, deux poids lourds du Golfe qui s'opposent sur divers dossiers. (Belga)