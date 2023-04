Des liaisons radio pour desservir les zones rurales en internet haut-débit

Le dispositif mis en place pour desservir les villages de Gênes, Cielle et Halleux, en province du Luxembourg, s'appuie sur cinq pylônes installés sur une distance totale de près de 15 kilomètres entre les communes de La Roche et Rendeux. Le haut-débit est envoyé par faisceau hertzien depuis l'antenne de Jupille vers une antenne mobile entre Jupille et Cielle, qui le renvoie à son tour vers un pylône à Cielle, où le haut-débit est alors acheminé via une armoire optique vers 145 foyers dans le village. "La nouveauté, c'est que cette antenne renvoie également le signal en diffusion radio vers deux autres antennes, l'une à Halleux, l'autre à Gênes. C'est une première en Belgique", a souligné Haroun Fenaux, responsable presse chez Proximus. Au total, 300 foyers voient ainsi leur connexion passer de 10 Mbit/s à 50, voire 100 Mbit/s. "Depuis quelques années, Proximus réalise d'importants investissements pour accélérer le déploiement de la fibre en collaboration avec ses partenaires Unifiber en Wallonie, Fiberklaar en Flandre et GOFiber en communauté germanophone. Dans les zones rurales, où la pose traditionnelle de câbles est trop couteuse voire impossible, Proximus est constamment à la recherche de nouvelles alternatives afin de rendre certains projets possibles et économiquement viables", poursuit l'opérateur. Les solutions avancées pour déployer le haut-débit dans les zones rurales comprennent la combinaison fibre/liaison radio (comme à Cielle, Gênes et Halleux), la fibre en aérien, ou les tranchées optimisées. Au total, "180 projets sont ainsi prévus dans les trois prochaines années pour amener de la connectivité dans les zones rurales. Le but est d'atteindre 100% des zones rurales d'ici 2032", a conclu Haroun Fenaux. (Belga)