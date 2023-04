Deux loups belges causent du tort aux moutons des Pays-Bas

Les auteurs des "dommages" sont deux mâles nés en 2021 qui sont d'abord restés avec leur meute flamande, notamment après la nouvelle portée de neuf louveteaux en 2022. L'ADN d'un des loups a été trouvé dans sept endroits différents entre novembre et décembre, dans les provinces néerlandaises du Brabant-Septentrional et de la Gueldre. Dans cette province, un poney en plus des moutons a été tué. L'autre loup, quant à lui, a frappé deux fois dans le Limbourg néerlandais à la mi-janvier. Avec l'ADN du loup qui s'est avancé le plus loin dans les Pays-Bas, les chercheurs ont également détecté celui d'une femelle. Il est possible qu'ils aient formé un couple, sans certitude encore pour les enquêteurs néerlandais. (Belga)