Euro de gymnastique artistique - Lisa Vaelen 4e et Maellyse Brassart 5e du concours général, la Britannique Gadirova titrée

Vaesen, 18 ans, a obtenu 14,333 points au saut, 13,700 aux barres asymétriques, 12,933 à la poutre et 13.133 au sol pour un total de 54.099 points. Brassart, 21 ans, a accumulé 52,865 points grâce à 13,333 points au saut, 13,666 aux barres asymétriques, 13,400 à la poutre et 12,466 au sol. Gadirova a été titrée avec un total de 55,032 points. Double championne d'Europe en titre au sol, où elle est également championne du monde, la Britannique, 18 ans, décroche son premier titre sur le concours général. A Antalya, elle a déjà remporté le concours général par équipes. La Hongroise Zsofia Kovacs (54,899 points) a décroché l'argent. L'Italienne Alice D'Amato a privé les Belges du podium avec son total de 54,500 points. Vaelen avait terminé septième des qualifications avec un total de 52,498 points tandis que Brassart avait arraché la qualification avec une 27e place (49,199 points). Déjà détentrice du meilleur résultat belge en finale d'un concours complet à l'Euro avec sa cinquième place à Munich l'an passé, Vaelen améliore son résultat. La cinquième place de Brassart permet à la Belgique de placer deux gymnastes dans le top-5 européen pour la première fois de son histoire. Brassart obtient, elle, le meilleur résultat de sa carrière dans un Euro. Mercredi, Vaelen, Brassart, Jutta Verkest, Aberdeen O'Driscoll et Fien Enghels avaient fini septièmes du concours général par équipes, se qualifiant pour les Mondiaux qui se dérouleront du 30 septembre au 8 octobre à Anvers. Vaelen disputera encore la finale du saut et celle des barres asymétriques. Enghels s'est hissée en finale à la poutre. (Belga)