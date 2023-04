Euroligue féminine - Mersin rejoint Fenerbahçe pour une finale turque

Mersin prenait les commandes dès le premier quart-temps (18-24) et menait de quatre points (40-44) à la pause. Les Turques poursuivaient sur leur lancée en seconde période, creusant progressivement l'écart pour l'emporter finalement de 20 points. Tiffany Hayes (19 points), Aleksandra Crvendakic et Elizabeth Williams (16 points chacune) ont mené Mersin vers la première finale de son histoire. Valeriane Vukosavljevic (15 points) a été la plus prolifique côté tchèque. Plus tôt dans la journée, Fenerbahçe, le club d'Emma Meesseman, s'est défait 77-70 de Schio, où évolue Kim Mestdagh. C'est donc une finale entièrement turque qui se jouera dimanche à 20h00. Elle sera précédée, à 17h00, par le match pour la troisième place. Quatre fois finaliste, dont l'an passé contre Sopron, Fenerbahce n'a encore jamais été titré. Mersin dispute son premier Final Four. (Belga)