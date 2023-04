Europa League - Wojciech Szczesny a eu "peur" après être sorti pour une gêne à la poitrine

"Il y avait un peu d'angoisse, mais on a fait des contrôles et tout va bien", a rassuré lui-même l'international polonais, âgé de 32 ans, au micro de Sky Sport quelques instants après la rencontre. "C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, j'avais un peu de mal à respirer, j'ai eu un peu peur", a ajouté "Tek", qui avait retrouvé le sourire pour féliciter à ses côtés son remplaçant Mattia Perin, auteur d'une double parade décisive dans le temps additionnel. À cinq minutes de la mi-temps, Szczesny a fait appel aux soigneurs en leur faisant signe qu'il avait une douleur au niveau de la poitrine. Entouré de plusieurs de ses partenaires, il s'est accroupi devant sa ligne plusieurs minutes avant de se relever et de quitter le terrain, en larmes. Avant sa sortie, Szczesny avait effectué plusieurs interventions décisives sans la moindre gêne apparente. (Belga)