Ford introduit la conduite mains libres sur les autoroutes en Grande-Bretagne

BlueCruise peut diriger, accélérer et freiner. Le système est désormais le premier à être approuvé pour la conduite mains libres sur 3.700 kilomètres d'autoroutes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Ce système permet aux conducteurs de lâcher le volant, mais exige d'eux qu'ils restent attentifs. Une caméra surveille les yeux du conducteur. Il n'est donc toujours pas permis, par exemple, d'utiliser un téléphone portable ou de dormir au volant. Si le système détecte que le conducteur n'est pas pleinement attentif, la voiture lui demandera sans cesse de remettre les mains sur le volant ou de s'arrêter progressivement. Dans un premier temps, la technologie BlueCruise n'est disponible outre-Manche que sur la Ford Mustang Mach-E 2023. Les acheteurs de la voiture peuvent utiliser la conduite semi-autonome gratuitement pendant les trois premiers mois, après quoi un abonnement est nécessaire. BlueCruise est déjà disponible aux États-Unis et au Canada depuis 2021. Selon le constructeur américain, 190.000 véhicules des marques Ford et Lincoln ont déjà parcouru près de 100 millions de kilomètres avec cette technologie. Aucun accident avec le système n'a encore été signalé. (Belga)