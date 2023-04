FormaForm inaugure son nouveau statut de service public autonome

En 2022, plus de 1.300 professionnels actifs à Bruxelles et en Wallonie dans les secteurs de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelle sont passés par FormaForm pour améliorer leurs compétences pédagogiques et leur méthodologie. L'idée est que maitriser les aspects techniques des différents métiers n'est pas suffisant: les formateurs doivent aussi savoir communiquer avec un groupe, utiliser des outils pédagogiques adaptés, tenir compte des évolutions des secteurs et des attentes des différents publics... "C'est essentiel: si les formateurs ne sont pas équipés et si les compétences ne sont pas formées, nous avons une difficulté majeure pour l'avenir. L'étape d'aujourd'hui et les efforts que vous consentez sont importants pour nos régions, pour nos entreprises, mais aussi pour les personnes qui, si elles sont mieux formées, peuvent se réaliser", a salué sur place le ministre Borsus. FormaForm emploie 25 personnes et son nouveau statut lui attribue des missions supplémentaires: il certifiera les compétences des formateurs, mettra en place une agence de qualité pour les opérateurs de formation professionnelle en Belgique francophone, et gèrera un centre de ressources à destination des acteurs de l'orientation professionnelle. (Belga)