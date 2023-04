La Région wallonne va distribuer 45 millions d'euros à 57 porteurs de projets alimentaires

Pour la Wallonie, l'objectif est de se doter d'un système alimentaire solide et résilient qui fonctionne en toutes circonstances et d'être capable de fournir aux citoyens des denrées alimentaires en suffisance à des prix abordables. "Aujourd'hui, l'ambition est de financer le développement des infrastructures agro-alimentaires dans des filières à haut potentiel. Quatre filières ont été identifiées: les fruits, les légumes, les céréales et les protéines. Notre volonté est de combler un manque. Parmi les projets subventionnés, on retrouve des moulins locaux, un pôle fromager, une malterie... Avant, il fallait se tourner vers la Flandre pour en bénéficier", déclare Céline Tellier. Sur les 57 projets retenus, 36 sont qualifiés par la ministre de "petits outils", 11 de "centres régionaux" et 10 de "centres névralgiques prioritaires". "La plupart sont destinés à favoriser la phase de transformation alimentaire. Mais certains aspirent à établir un contact direct entre l'agriculteur et le consommateur", détaille la responsable écologiste. La transformation alimentaire consiste à convertir des produits frais en produits finis. Par ailleurs, Céline Tellier souligne qu'entre "20 et 40 emplois directs et locaux seront créés par projet". Les 57 heureux élus avaient répondu à l'un des trois appels à projets lancés en juin 2022 pour renforcer l'autonomie alimentaire de la Région wallonne. D'après le communiqué de presse de cette dernière, ils ont été sélectionnés parmi 151 candidats. (Belga)