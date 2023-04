Les pensionnés pourront continuer à travailler dans le secteur des soins six mois de plus

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un projet d'arrêté royal prolongeant de six mois les mesures concernant le soutien par des pensionnés de plus de 65 ans afin de faire face à la pénurie de personnel dans les soins de santé, annonce le ministre de la santé Frank Vandenbroucke dans un communiqué. Ces mesures devaient prendre fin le 31 mars 2023, mais la loi permet de les prolonger de six mois par arrêté royal, ce que le gouvernement a fait. Les pensionnés de plus de 65 ans pourront continuer à percevoir des revenus complémentaires à des conditions avantageuses sur le plan fiscal et parafiscal lorsqu'ils travaillent dans le secteur des soins. (Belga)