Ligue 1: Lyon l'emporte à Toulouse et s'accroche à l'Europe

Lyon, vainqueur sur le fil à Toulouse (2-1) vendredi en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, grâce notamment au 19e but de la saison d'Alexandre Lacazette, reste dans la course à l'Europe avec ce troisième succès consécutif.

Sur une bonne dynamique depuis le début de la phase retour, l'OL, invaincu depuis sept matches en championnat, a confirmé ses deux dernières sorties victorieuses contre Paris (1-0) et Rennes (3-1).

Le club rhodanien revient avant les autres rencontres de la journée à deux points de Lille et de la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, son ultime objectif cette saison après avoir été battu la semaine dernière par Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France.

Une compétition que le TFC, qualifié de son côté pour la finale au Stade de France le 29 avril, a déjà bien en tête maintenant que son maintien dans l'élite est quasiment acquis, avec 12 points d'avance sur le premier relégable.

"On va gagner la Coupe de France", ont d'ailleurs chanté sous la pluie vendredi les supporters toulousains, sevrés de titre depuis 1957.

Ils pourront en partie être rassurés par la capacité de réaction de leur équipe, qui a vite répondu à l'ouverture du score de Lacazette.

Après avoir échoué dans l'exercice contre le PSG, l'ancien Gunner a transformé d'un contre-pied parfait un penalty provoqué par le jeune Brésilien Jeffinho, remuant en attaque à la place de Bradley Barcola, suspendu (0-1, 34e).

Revenu à hauteur de Kylian Mbappé (PSG) et Jonathan David (Lille) en tête du classement des meilleurs buteurs de L1, l'attaquant lyonnais a manqué le break de la tête trois minutes plus tard alors qu'il s'était retrouvé seul face au but sur un corner.

Toulouse a égalisé dans la foulée, sur la contre-attaque, grâce à son international marocain Zakaria Aboukhlal (1-1, 37e), opportuniste sur un mauvais dégagement de la défense lyonnaise.

Riche en occasions nettes des deux côtés, avec notamment une frappe sur la barre transversale du milieu de terrain de l'OL Corentin Tolisso (65e) et plusieurs sauvetages de son gardien Anthony Lopes, le match a finalement basculé sur une nouvelle erreur du latéral gauche chilien du Téfécé Gabriel Suazo, déjà coupable sur le penalty.

Rayan Cherki, encore une fois très précieux, a profité de son offrande dans les dernières minutes pour pousser Logan Costa à marquer contre son camp sous la pression de Lacazette (1-2, 88e) et permettre aux Lyonnais de rêver encore à l'Europe.