Mark Sheehan, guitariste de "The Script", est décédé à l'âge de 46 ans

"Le mari tant aimé, le père, le frère, le membre du groupe et l'ami Mark Sheehan est décédé aujourd'hui à l'hôpital après une courte maladie"', peut-on lire dans le message, qui souligne également que "la famille et le groupe demandent aux fans de respecter leur intimité en ce moment tragique". Mark Sheehan a fondé "The Script" en 2001 avec Danny O'Donoghue, leader et chanteur du groupe, et le batteur Glen Power. Ils sont surtout connus pour les chansons 'Hall of Fame', 'Breakeven' ou encore 'The Man Who Can't Be Moved'. Mark Sheehan était marié et avait trois enfants. (Belga)