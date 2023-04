Transavia supprime 5% de ses vols au printemps

Selon le quotidien, quelque 8.000 passagers ont ainsi vu leur vol annulé, mais l'entreprise n'avance pas de chiffre précis, se limitant à des proportions. Plus de huit passagers sur dix qui sont concernés par ces suppressions ont entre-temps été placés sur un autre vol. Pour 15% environ, aucune alternative n'a été trouvée. Le billet de ces clients leur sera remboursé. Les voyageurs concernés ont été avisés plus tôt dans le mois par la compagnie à bas coûts. Ces problèmes s'expliquent par le retard pris dans un contrat de leasing avec Blue Air, une compagnie aérienne roumaine récemment tombée en faillite. Transavia devait contracter cinq avions auprès de cette société, mais en raison de tracas administratifs, la filiale d'Air France-KLM ne peut pas encore utiliser ces boeings. C'est un coup dur pour la deuxième plus grosse compagnie néerlandaise. Le printemps est traditionnellement une saison faste pour le secteur aéronautique. Transavia espère que ces problèmes seront résolus en juin et en juillet, mais un porte-parole ne pouvait pas le garantir. (Belga)