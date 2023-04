Asile et migration - L'arriéré des dossiers d'asile continue d'augmenter

Au cours du mois dernier, 2.384 dossiers ont été traités, contre en moyenne 2.000 par mois en 2022. Cela concorde avec le nombre de dossiers transmis par l'Office des étrangers (OE), lui aussi en augmentation. En effet, depuis le début de 2023, plus de 3.400 dossiers ont été transmis par mois au CGRA. Pour résorber l'arriéré, les équipes du commissariat général ont été renforcées de 150 nouveaux collaborateurs, mais cela prendra un certain temps avant que les effets de leur arrivée ne soient visibles, les nouvelles recrues devant d'abord suivre une formation et n'étant pas encore en mesure de travailler de manière totalement autonome. Plus vite le CGRA pourra examiner les dossiers, plus vite les demandeurs d'asile pourront quitter les centres d'accueil surpeuplés. (Belga)