Billie Jean King Cup - Bonaventure gagne face à Marino, la Belgique à égalité avec le Canada après deux matchs

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer (WTA 190) s'est inclinée 6-0, 6-3 face à Leylah Fernandez (WTA 50). Samedi, à partir de 14h00 locales (23h00 heure belge), le troisième simple mettra aux prises Leylah Fernandez et Ysaline Bonaventure, avant que Yanina Wickmayer ne rencontre Rebecca Marino. Dernier match programmé, le double devrait opposer Kirsten Flipkens et Greet Minnen à Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez, sous réserves des modifications que les capitaines peuvent toujours apporter. Ce duel sur les bords du Pacifique constitue la première expérience en tant que capitaine pour Wim Fissette, nommé à ce poste en février dernier en remplacement de Johan Van Herck. Le vainqueur décrochera un billet pour la phase finale, tandis que le perdant jouera les barrages afin de se maintenir dans le groupe mondial. (Belga)