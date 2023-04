Billie Jean King Cup - Ysaline Bonaventure: "Fière de m'être battue jusqu'au bout et d'avoir apporté ce point"

"Le match a tourné à 4-1 dans le deuxième set", a-t-elle confié. "J'avais eu tellement d'opportunités, depuis le début de la partie et c'était frustrant de ne pas les saisir. Wim Fissette m'a dit que je devais rester patiente et que la roue finirait bien par tourner. Le fait d'avoir quelqu'un sur le banc, qui est positif et qui t'aide à relativiser, cela fait énormément de bien. Cela me permet de me calmer, et de me rappeler que je suis forte, que je joue bien, et que j'ai les capacités pour renverser la situation. J'ai essayé d'être un peu plus agressive, car je trouvais que je ne l'étais pas assez dans les moments importants, et je suis parvenue à bien retourner." En confiance, Bonaventure a pu inverser la tendance pour permettre à la Belgique d'égaliser. "Je n'ai pas hésité à lâcher mes coups, même quand elle est revenue dans ce troisième set, et je suis restée très positive. C'est une joueuse très agressive, mais j'ai continué à jouer mon jeu, à être solide dans l'échange, et à croire en moi. Je suis tellement fière de m'être battue jusqu'au bout et d'avoir pu apporter ce point à l'équipe. Les sensations en Billie Jean King Cup sont incroyables. J'adore jouer devant des tribunes pleines. Cela fait de moi une meilleure joueuse d'une manière ou d'une autre." (Belga)