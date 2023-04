CDI4 Le Mans - Larissa Pauluis réussit le triplé au Mans

Victorieuse du premier Grand Prix sur First-Step Valentin jeudi et du second sur Flambeau vendredi, Pauluis a récidivé samedi, avec Valentin, dans le Grand Prix Special, remporté avec 70,106%. Elle a devancé la Française Camille Judet Cheret (Herelja Higgins) et la Britannique Anna Louise Ross (Habouche). Dimanche, Pauluis disputera la reprise libre en musique sur Flambeau. Les Young Riders ont pris la troisième place de l'épreuve par équipes. Jette De Jong (Heavenly Charming) a remporté une épreuve individuelle avec un score de 70,147%. (Belga)