Challenger Pro League - Le SL16 et Jong Genk se quittent dos à dos

Un match très haché et pauvre en occasions de but a logiquement accouché d'un 0-0 entre les équipes de jeunes du Standard et de Genk. Au classement, le SL 16 est 5e avec 25 points et Genk est 4e avec 26 points. Dans ce mini-championnat à 6 équipes, seule la dernière équipe sera reléguée. À 3 journées de la fin, c'est Virton qui occupe cette position avec 21 points et un match de moins que le Standard et Genk. (Belga)