Challenger Pro League - Mené de 2 buts, Anderlecht revient sur le Lierse et décroche le nul

Les jeunes Mauves ont concédé deux buts très tôt dans le match par l'intermédiaire de Nils Schouterden (9e), puis de Mathias Delorge-Knieper (19e). Les Anderlechtois sont finalement revenus sur leur adversaire en fin de rencontre, grâce à deux buts successifs de Lucas Stassin (78e) et d'Amando Lapage (80e), tous deux bien servis par Ilias Takidine, monté au jeu à la 73e minute de jeu. Dans les tous derniers instants du match (90e+3), Ryan Safari aurait pu redonner l'avantage au Lierse mais sa belle frappe à l'entrée de la surface s'est écrasée sur la barre de Rik Vercauteren. Ce match ne change pas la position des équipes au classement. Le Lierse est toujours 5e avec 43 points et Anderlecht 6e, avec 36 points. Avant-dernière et dernière des Promotion playoffs, les deux équipes ne jouent plus la montée en D1A. (Belga)