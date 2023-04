Emprisonnement de Navalny - Navalny: le Conseil de l'Europe "profondément inquiet"

"Nous sommes profondément inquiets face aux informations selon lesquelles l'état de santé d'Alexeï Navalny, incarcéré en Russie depuis plus de deux ans après une tentative d'empoisonnement, se détériore rapidement", déclarent dans un communiqué la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric, le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Tiny Kox, et la Présidente du Comité des Ministres du CoE, la ministre islandaise Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir. Ils se disent "gravement préoccupés par les informations faisant état de mauvais traitements et de conditions de détention cruelles dont est victime Alexeï Navalny", et appellent la Russie "à assurer immédiatement des soins médicaux appropriés". Enfin, ils réitèrent leur appel "à la libération immédiate" de l'opposant politique russe âgé de 46 ans, en insistant sur "l'obligation inconditionnelle" de la Russie d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), organe judiciaire du CoE, qui a exigé en février 2021 la libération d'Alexeï Navalny. Vadim Kobzev, l'avocat d'Alexeï Navalny, a affirmé mardi que ce dernier souffrait d'"une maladie inconnue pour laquelle personne ne le soigne". Ses soutiens ont dénoncé une tentative du Kremlin de le "tuer" à petit feu. M. Navalny, bête noire de Vladimir Poutine, a été arrêté en Russie en janvier 2021, à son retour au pays après avoir subi un grave empoisonnement qu'il attribue au Kremlin. En mars de la même année, il a été condamné à neuf ans de prison en régime "sévère" pour des accusations d'"escroquerie" qu'il juge fictives. (Belga)