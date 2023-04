L'accueil des nouveaux détenus a repris à la prison d'Anvers

Les gardiens de la prison d'Anvers refusaient d'accueillir de nouveaux détenus depuis fin mars. "Notre établissement a une capacité de 365 places. Or, nous accueillions 720 hommes", a illustré Robby De Kaey, délégué syndical ACOD. Une centaine de détenus étaient ainsi contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol. Après deux semaines de blocage, le nombre de détenus est à nouveau sous contrôle, a indiqué M. De Kaey, bien qu'une cinquantaine de prisonniers dormiraient toujours sur un matelas à terre. "Les détenus peuvent donc de nouveau être accueillis. Des accords ont été conclus avec le cabinet du ministre de la Justice et la magistrature." Les entrées de détenus dans des prisons situées sur le territoire flamand resteront coordonnées depuis Bruxelles jusqu'à la fin du mois avril. Dans le nord du pays, un peu plus de 150 hommes dormiraient sur un matelas au sol. (Belga)