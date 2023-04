Les Belges à l'étranger - Southampton et Lavia encore plus proches de la descente, Onana blessé

Romeo Lavia était titulaire au milieu de terrain et a disputé l'intégralité de la rencontre, mais a reçu un avertissement (52e). Eberechi Eze a inscrit un doublé pour Palace (54e, 68e). Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc jusqu'à la 86e, lorsqu'il a remplacé Jeffrey Schlupp. Cette défaite enfonce un peu plus les Saints au classement : ils sont 20e avec 23 points, soit 4 de retard sur le premier non relégable, Everton. Les Toffees, qui ont été battus 1-3 par Fulham, avaient annoncé juste avant le début du match le forfait d'Amadou Onana. Le médian belge est blessé à l'aine, sans que son club ne communique davantage sur le sujet. En Écosse, les Rangers de Nicolas Raskin ont été longtemps tenus en échec par St. Mirren mais se sont finalement imposés 5-2, grâce notamment à un doublé rapide d'Alfredo Morelos (80e, 82e). Raskin a joué 77 minutes avec son équipe et s'est fait remplacer par Ianis Hagi. Les Rangers restent 2e avec 79 points, 9 derrière le Celtic. En Bundesliga, le seul Belge en action était Arne Engels avec Augsbourg. Le milieu de terrain était titulaire et a joué 46 minutes dans une défaite 3-2 à Leipzig, pour le compte de la 28e journée de championnat. Augsbourg est 14e avec 29 points. (Belga)