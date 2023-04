Ligue des Champions de basket U18 - Ostende s'impose contre Murcie et termine à la 7e place

Battu 77-76 par Tenerife vendredi dans son premier match de classement pour les places 5 à 8, les jeunes Côtiers ont pris leur revanche sur Murcie, qui les avait battus lors de la phase de poule (76-68). Ostende avait terminé quatrième et avant-dernier du groupe A avec trois défaites et une victoire, juste derrière Murcie, 3e avec deux victoires et deux défaites. Pour cette première édition de la Ligue des Champions des moins de 18 ans, les dix équipes participantes ont été réparties dans deux groupes de cinq équipes. Les deux premiers de chaque groupe avançaient en demi-finales, les autres jouaient les matchs de classement. La finale est prévue samedi (Belga)