Météo - Des éclaircies encadrées de bancs nuageux

Des nuages cumuliformes se développeront ensuite durant l'après-midi et la nébulosité deviendra plus variable. Des bancs nuageux, associés à une perturbation sur l'Allemagne, envahiront graduellement l'est de notre pays. Les maxima varieront entre 9 ou 10°C en haute Ardenne et 14 ou 15°C en Flandre. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel redeviendra très nuageux dans la plupart des régions avec parfois quelques faibles pluies sur l'est, puis sur le centre du pays. Les minima seront compris entre 3 et 7°C. Dimanche, la nébulosité sera très abondante, mais quelques éclaircies concerneront encore l'ouest du pays. Quelques faibles pluies se produiront également, surtout sur l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 7 et 9°C en Ardenne et se situeront aux alentours de 11 ou 12°C dans les autres régions. (Belga)