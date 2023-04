Nostalgie avec les groupes Blondie et Blink-182 au festival américain de Coachella

Nostalgie... au premier jour vendredi du festival annuel de musique de la vallée de Coachella en Californie, Blondie et le groupe de punk pop Blink-182, dont les membres originels avaient déserté la scène depuis près de dix ans, ont fait vibrer des centaines de milliers d'amateurs.

L'édition 2023 du festival qui se déroule dans le désert et ouvre traditionnellement avec deux week-ends les festivités musicales de l'été, doit accueillir en vedettes principales la star du reggaeton Bad Bunny, le groupe de K-pop Blackpink ou le discret chanteur de R&B Frank Ocean.

Tous approchant ou dépassant la cinquantaine, les musiciens de Blink-182 - Travis Barker, Mark Hoppus et Tom DeLonge - ont enflammé l'assistance avec leurs tubes "Rock Show", "What's My Age Again", "I Miss You" ou "All The Small Things", repris en choeur par les spectateurs.

Ces derniers se sont ensuite précipités vers une autre scène pour entendre Blondie et ses succès "Heart of Glass" ou "Call Me". La chanteuse a invité le guitariste septuagénaire Nile Rodgers à la rejoindre sur les planches.

Parmi les artistes vendredi, la star belge Angele a fait ses débuts à Coachella au milieu de danseurs et, par moments, sur fond de sous-titres en français projetés derrière elle.

- Latinos en force -

Originaire de Los Angeles, Becky G (Rebbeca Marie Gomez), chanteuse-compositrice américaine d'origine mexicaine, a rendu hommage à ses racines.

"De nombreuses artistes latinos brisent beaucoup de barrières", estime auprès de l'AFP une fan, Katherine Narvaez, 28 ans. "C'est incroyable de la voir grandir en tant qu'artiste et de cartonner dans un spectacle", ajoute-t-elle.

Outre le Porto-Ricain Bad Bunny - l'artiste le plus écouté en streaming au monde - et Becky G, les latinos sont en force cette année à Coachella avec le rappeur Eladio Carrion, le groupe argentin Los Fabulosos Cadillacs ou la chanteuse américaine Kali Uchis aux origines colombiennes, récompensée en 2021 d'un Grammy.

Pour la première fois cette année, le festival de musique et des arts de la vallée de Coachella n'a prévu aucune tête d'affiche blanche.

Pour CedarBough Saeji, un professeur d'études coréennes et d'Asie de l'est, spécialisé dans la K-pop, la programmation du festival reste cependant timorée quant à l'invitation de nouveaux artistes du monde entier.

"L'industrie musicale américaine, les décideurs américains, ne sont pas nécessairement les plus téméraires", dit-elle à l'AFP. "Ils préfèrent suivre la demande du public plutôt que de se mouiller" avec des innovations créatives.