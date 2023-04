Plus de 700 participants à la 2e édition de la journée portes ouvertes de Brusafe

Brusafe regroupe sur un même site quatre écoles, à savoir l'École de Police, l'Institut de Formation en Aide Médicale Urgente, le Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles et l'École Régionale d'Administration Publique. "Notre objectif était aujourd'hui de promouvoir les métiers de la sécurité, de la prévention et des services d'urgence", a indiqué la chargée de communication. "C'était également l'occasion de présenter les employeurs du secteur, ainsi que les opportunités de carrière et de recrutement". Les participants ont en effet pu visiter les stands de différents employeurs, partenaires et écoles et bénéficier d'un accompagnement dans leur recherche d'emploi ou leur parcours de formations. Ils ont également pu assister à l'une ou l'autre démonstration, notamment de motards et motardes de la police ainsi que du déploiement de la grande échelle des sapeurs-pompiers. Brusafe a également profité de l'occasion pour mettre son infrastructure en avant. "Nous disposons par exemple de plusieurs simulateurs de conduite, d'un laboratoire de la police scientifique, mais aussi de salles d'immersion, où nous pouvons faire des exercices très réalistes autour de scénarios d'intervention d'urgence", a fait valoir Mme Herroelen. Cette année, 740 visiteurs ont déambulé à travers les différents stands, contre quelque 500 personnes lors de la première édition. (Belga)