Près de 250 lettres datant de la 1ère Guerre mondiale cédées au In Flanders Fields Museum

En faisant du rangement chez ses parents, Aurore Fauré-Cazeneuve a découvert le 21 mai 2021 ces traces du passé. Il s'agit des lettres que son grand-père Ernest Cazeneuve et son grand-oncle Alfred Cazeneuve ont échangé avec la famille pendant la Première Guerre mondiale. Des messages cachés ont même été découverts dans les espaces blancs de ces écrits. Alfred Cazeneuve a été tué le 14 août 1914 à Franconville, dans l'est de la France. Quant à son frère Ernest, il fut fait prisonnier le 13 novembre 1914 entre Hollebeke (Ypres) et Wijtschate (Heuvelland), avant d'être déporté vers un camp à Münster, en Allemagne. Aurore Fauré-Cazeneuve avait initialement l'intention de créer elle-même une exposition autour de ces lettres. Mais, après une visite de la région d'Ypres et du In Flanders Fields Museum l'an dernier, elle a finalement décidé de faire don de cette collection à l'institution culturelle. En présence de ses enfants et petits-enfants, la Française a officiellement remis l'ensemble des correspondances au musée samedi matin. "Pour nous, ces dons sont très importants, car le In Flanders Fields Museum part d'histoires humaines et personnelles pour raconter la 'grande' histoire", a réagi l'échevin en charge des musées Dimitry Soenen (N-VA). (Belga)