Euroligue féminine - Schio et Kim Mestdagh remportent le match pour la 3e place sur le buzzer

Face à l'équipe-hôte du Final Four, les Italiennes ont pris onze points d'avance au repos (39-28) avant de voir Prague revenir à six points avant le dernier quart-temps. Dans les dix dernières minutes, Prague a recollé au score mais Schio s'est imposé sur un tir d'Egle Sventoraite sur le buzzer (59-56). Kim Mestdagh a joué 17 minutes pour 3 points, 2 rebonds et 2 assists. Dimanche à 20h00, Fenerbahce et Emma Meesseman, qui avaient battu Schio vendredi en demi-finale, disputeront la finale dans un duel 100% turc contre Mersin. (Belga)