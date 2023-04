Italie: Berlusconi sort des soins intensifs mais reste hospitalisé

Le magnat des médias de 86 ans, en soins intensifs au prestigieux hôpital San Raffaele de Milan (nord) en raison d'une infection pulmonaire et d'une leucémie chronique, "a été transféré dans une unité de soins normale", écrit le Corriere citant des sources proches de son entourage familial. Surnommé "l'immortel" pour sa longévité en politique et réélu au Sénat en 2022, l'octogénaire présente une infection pulmonaire liée à "une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps", selon ses médecins. Silvio Berlusconi, l'un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée par Forbes à 6,4 milliards d'euros, a multiplié les séjours à l'hôpital ces dernières années. Le mois dernier, il avait déjà passé quatre jours dans le même hôpital. M. Berlusconi, entré en politique en 1994, a été Premier ministre durant neuf ans au total. Malgré une série de scandales sexuels et d'affaires judiciaires ayant terni son image, il a gardé une place de choix dans le coeur de nombreux Italiens. (Belga)