L'équipe belge BMW Motorrad Endurance troisième des 24 Heures du Mans motos

La victoire est revenue à l'écurie FCC TSR Honda France détentrice du titre. L'équipe japonaise, qui engageait une Honda CBR 1000 RR-R pour Josh Hook, Mike di Meglio et Alan Techer, a pris la tête dès les premières heures de course pour garder le commandement jusqu'à l'arrivée et s'imposer avec deux tours d'avance sur l'équipe YART Yamaha et le trio Niccolò Canepa/Marvin Fritz / Karel Hanika. Lauréate des dernières 24 Heures de Spa-Francorchamps motos, l'équipe limbourgeoise BMW Motorrad World Endurance Team a pris la troisième marche du podium. L'équipe basée à Zonhoven et dirigée par Werner Daemen alignait une BMW M1000R pour l'équipage composé de Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk et Jérémy Guarnoni. L'autre équipe belge inscrite en EWC, KM99, alignait une Yamaha YZF-R1 pour les Français Lucas Mahias et Florian Marino, associé à Bastien Mackels. Après avoir pointé au quatrième rang en début de course, l'équipe liégeoise était contrainte à l'abandon le dimanche matin sur accident. Trois motards belges ont vu l'arrivée. Le mieux classé est Luca De Vleeschauwer, 25e sur la Kawasaki N.91 de l'écurie française Energie Endurance 91 inscrite en catégorie SST. Engagés sur la Kawasaki SST N.56 de l'équipe française PLAYERS, David Drieghe et Arnaud De Kimpe sont 34es et derniers. La deuxième manche sera les 24 Heures motos de Spa-Francorchamps qui auront lieu du 16 au 18 juin prochains. (Belga)