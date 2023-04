Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco écarte Lorient et reste en course pour la Ligue des Champions

Quand Eliot Matazo est monté au jeu (76e), les Assémistes avaient fait le travail par Krepin Diatta (14e, 1-0), Aleksander Golovin (27e,2-0) et Kevin Volland (55e, 3-0). Alors que la démonstration monégasque se poursuivait, Ibrahima Kone a réduit le score pour les Bretons sur un penalty (86e, 3-1). En Turquie, Mert Kurt est resté spectateur lors de la victoire 1-0 de Giresunspor sur Sivasspor lors de la 27e journée de la Super Lig. Grâce à ce succès, Giresunspor s'est hissé en 15e position avec 27 points, deux de plus que Garziantep, 17e et premier relégable; Sivasspor est un peu mieux loti (31 points, 13e). (Belga)