Les Belges à l'étranger - Manchester United inflige un dixième match de suite sans victoire à Nottingham

Keylor Navas avait déjà eu deux parades capitales devant Bruno Fernandes (2e, 18e) quand il a repoussé un tir d'Anthony Martial dans les pieds d'Antony, qui n'avait plus marqué depuis le mois d'octobre (32e, 0-1). Les Mancuniens sont restés dominateurs en seconde période mais une frappe de Bruno Fernandes s'est écrasée sur la transversale (56e), un tir enroulé d'Antony a rasé le poteau (58e) et une reprise de Christian Eriksen a été repoussé sur la ligne par le gardien costaricien (64e). Finalement, le premier but en championnat cette saison de Diogo Dalot a mis fin à une rencontre encore indécise (76e, 0-2). (Belga)