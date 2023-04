Météo - Dimanche sous les nuages

En cours d'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec aussi sur le centre. Quelques ondées resteront possibles sur l'est. Les maxima varieront entre 7°C en Hautes-Fagnes, 10°C à la mer et 14°C en Campine. Le temps sera généralement sec durant la nuit de dimanche à lundi, mais restera nuageux. Les minima oscilleront entre 4 et 8°C. Lundi, éclaircies et périodes nuageuses se succéderont. Une averse sera localement possible, mais le temps sera le plus souvent sec. Les maxima se situeront entre 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 14°C dans le centre. (Belga)