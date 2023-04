Procès des attentats à Bruxelles - Les experts en ADN seront entendus lundi au procès des attentats à Bruxelles

Après la phase de l'interrogatoire des accusés ces derniers jours, la cour d'assises poursuivra les débats dans ce procès avec, dès lundi, l'audition de divers experts. Lundi matin et durant une partie de l'après-midi, elle auditionnera plusieurs experts en ADN, issus notamment d'universités, comme le professeur Dieter Deforce de l'Ugent, régulièrement désigné comme expert en génétique devant les cours d'assises du pays. Dans le cadre de la vaste enquête sur les attentats du 22 mars 2016, de nombreux prélèvements ont été effectués par la police scientifique sur divers objets ayant appartenu à la cellule terroriste. Il s'agit essentiellement d'objets découverts dans les différentes planques. Les experts livreront donc les résultats des analyses, après un mot d'explication plus théorique au sujet de leur méthode de travail. La cour a également prévu d'entendre lundi en fin d'après-midi un expert en graphologie et un expert en toxicologie, le professeur Jan Tytgat de l'université de Louvain. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)