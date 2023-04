Un mort et deux blessés graves dans un accident sur l'autoroute A12

L'accident, qui a impliqué trois véhicules, s'est produit vers 18h00 à la jonction entre le ring extérieur de Bruxelles et l'A12 en direction d'Anvers. Une personne est décédée sur place et deux autres, grièvement blessées, ont été transportées à l'hôpital. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Le parquet de Hal-Vilvorde a désigné un expert en circulation afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Peu après 20h00, une bande a été rendue à la circulation mais la bretelle concernée restait inaccessible en fin de soirée. (Belga)