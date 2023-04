Alexander De Croo et Alexia Bertrand rompent le jeûne avec des jeunes à Bruxelles

En initiant le dialogue avec des jeunes bruxellois issus de la communauté musulmane, le Premier ministre souhaite nourrir le débat sur l'identité et l'entrepreneuriat. "Je suis très reconnaissant d'être ici", a-t-il déclaré. "Notre pays a un potentiel énorme, mais nous ne le saisissons pas toujours. Je trouve que l'action de l'ASBL Capital est phénoménale", a-t-il dit à l'entame de l'iftar. "J'ai un peu faim, mais j'ai surtout faim de vos idées." La secrétaire d'Etat Bertrand a, elle aussi, montré de l'intérêt pour la jeunesse bruxelloise. "Je trouve ce que vous faites extraordinaire. Je suis moi-même de Bruxelles, et je sais que la ville fourmille de talents." Les convives ont ensuite rompu le jeûne, avec une datte et une soupe avant que le traditionnel buffet ne soit servi. (Belga)