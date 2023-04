Après une carte de crédit, Apple lance un compte épargne

L'offre est réservée aux détenteurs de l'Apple Card, la carte qu'il a mise sur le marché en 2019 et qui comptait 6,7 millions de détenteurs début 2022, selon le cabinet de conseil Cornerstone Advisors. Interrogé par l'AFP sur le nombre de possesseurs de l'Apple Card, Apple n'a pas donné suite dans l'immédiat. Le compte épargne ne nécessite pas de solde minimum et n'inclut pas de frais de tenue de compte, selon un communiqué publié lundi. Il offre un taux de 4,15% par an, contre 0,37% en moyenne aux États-Unis, selon les chiffres de l'Agence de garantie des dépôts (FDIC), et pourra être géré depuis l'application Wallet sur iPhone. Plusieurs géants technologiques ont tenté, avec des fortunes diverses, de prendre position dans les services financiers, un puissant outil de fidélisation des utilisateurs. Fin 2021, Google avait renoncé à lancer son service de banque en ligne Plex après plusieurs années de développement du projet. Plusieurs médias américains ont fait état, ces dernières années, de la possible arrivée d'Amazon sur ce marché, mais le groupe de Seattle (État du Washington) aurait finalement jeté l'éponge. La prudence avec laquelle le secteur technologique aborde les services financiers tient, en bonne partie, aux lourdes contraintes réglementaires associées à cette activité, qui nécessite des investissements conséquents. (Belga)