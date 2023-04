Asile et migration - Les garde-côtes italiens secourent environ 600 migrants à bord d'un bateau de pêche

Plus de 100 personnes ont déjà été amenées à Catane par un navire de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, a précisé l'agence. Deux cents autres devraient arriver lundi matin. Les 300 personnes restantes se trouveraient à bord d'un navire militaire à destination de la ville sicilienne d'Augusta. L'organisation humanitaire Sea-Watch a déclaré avoir repéré plusieurs embarcations en Méditerranée au cours du week-end. À bord de l'une d'entre elles se trouvaient 221 personnes, qui ont également été secourues par les garde-côtes italiens, a indiqué l'ONG sur son compte Twitter. Aucune information officielle n'a été communiquée à ce sujet. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 32.700 migrants ont déjà rejoint l'Italie par la mer cette année. Le gouvernement italien a déclaré mardi l'état d'urgence pour tenter de faire face au nombre grandissant de migrants arrivés sur son territoire ces dernières semaines. (Belga)