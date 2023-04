Berlin, Londres et l'Onu dénoncent la condamnation de l'opposant russe Kara-Mourza

"Ce jugement, comme beaucoup d'autres, vise à dissuader, à exclure et à empêcher toute voix critique" en Russie, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Andrea Sasse. "Le procès de Vladimir Kara-Mourza montre comment la justice russe est instrumentalisée contre lui et nombre de ses compatriotes, et à quel point la répression en Russie atteint des proportions choquantes", a conclu Andrea Sasse. Le bureau des Affaires étrangères britannique a précisé avoir convoqué dès lundi l'ambassadeur russe, Andreï Kéline, pour lui signifier considérer la condamnation de l'opposant, qui détient la nationalité britannique, comme "contraire aux obligations internationales de la Russie sur les droits humains". Enfin, le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme, Volker Türk, a indiqué dans une déclaration envoyée aux médias: "Personne ne devrait être privé de sa liberté pour avoir exercé ses droits humains, et j'appelle les autorités russes à le libérer sans délai. Tant qu'il est détenu, il doit être traité avec humanité et respect de sa dignité". Sa condamnation "est un nouveau coup porté à l'État de droit et à l'espace civique dans la Fédération de Russie", a-t-il complété tout en incriminant Moscou pour ses "accusations qui semblent liées à l'exercice légitime de son droit à la liberté d'opinion, d'expression et d'association, y compris sa critique publique de l'attaque armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine". Vladimir Kara-Mourza a été reconnu coupable notamment de "haute trahison" et de diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe. (Belga)