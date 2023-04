Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 ralentit après une ouverture positive

Il bénéficiait du soutien de ses poids lourds AB InBev (59,49) et arGEN-X (352,50) qui progressaient de 1,3 et 1,5% en compagnie de Barco (27,50), positive de 1,7%. Sofina (207,80) était par contre en tête des baisses avec un recul de 1,5%, KBC (65,54) et Ageas (40,34) abandonnant 0,8% chacune tandis que Galapagos (34,78) et UCB (87,64) perdaient 0,8 et 0,1%. D'Ieteren (173,40) était positive de 0,9%, Aperam (32,91) et Umicore (30,36) de 0,5%, Solvay (109,25) de 1,1%. Wereldhave Belgium (50,80) reculait par ailleurs de 6,9% pour un gain de 0,8% compte tenu de son détachement de coupon. Ontex (7,86) était en hausse de 2,3% et Euronav (16,16) de 1,4% comme Bekaert (42,62), Ter Beke (89,00) et Econocom (3,13), la BNB (514,00) chutant par contre de 3,4%. Celyad (0,64) plongeait enfin de 9,8% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Fagron (17,33) et Onward Medical (4,93), Nyxoah (8,28) et Hyloris (13,75) s'appréciant par contre de 3,5 et 3%. L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1000 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.850 euros, en progrès de 170 euros. (Belga)