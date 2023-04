Classement ATP - David Goffin recule de 14 places et reste de justesse dans le top-100

Goffin avait déjà subi une chute de 40 places la semaine dernière, après avoir perdu les 250 points qu'il avait conquis l'année dernière grâce à sa victoire sur le tournoi de Marrakech. Cette semaine, ce sont les 80 points obtenus au troisième tour des Masters de Monte-Carlo 2022 qui se sont envolés, avec sa défaite au premier tour cette année. Cette semaine, David Goffin jouera le tournoi de Barcelone, et sera opposé au premier tour à l'Espagnol Feliciano Lopez, qui a bénéficié d'une wildcard. Il faut remonter à 2014 pour retrouver Goffin aussi bas dans le classement de l'ATP. Le 7 juillet 2014, il était classé 106e. Entre novembre 2017 et mars 2018, il avait obtenu le meilleur classement de sa carrière avec une septième place. Zizou Bergs opère la meilleure progression parmi les Belges dans le top-200. La semaine dernière, il a atteint le deuxième tour du Challenger 125 de Sarasota, en Floride et gagné 9 places pour atteindre le 156e rang mondial. Au sommet du classement, le Serbe Novak Djokovic conserve sa 1re place devant l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le Grec Stefanos Tsitsipas, éliminé en quart de finale des Masters de Monte-Carlo alors qu'il était le double tenant du titre, recule de la 3e à la 5e place. Il voit le Norvégien Casper Ruud, 3e, et le Russe Daniil Medvedev, 4e, lui passer devant. Le Russe Andrey Rublev s'est offert sur la terre de Monte-Carlo son premiers Masters 1000, mais il demeure à la 6e place. Son adversaire en finale, le Danois Holger Rune, gagne deux rangs pour atteindre la 7e place. (Belga)