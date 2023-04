Climat - Plusieurs personnes meurent d'un coup de chaleur lors d'un grand rassemblement en Inde

Le cabinet du ministre en chef de l'État du Maharashtra (Ouest), Eknath Shinde, a fait état d'un "incident triste et dérangeant", promettant une compensation pour les proches des victimes. Selon des médias locaux, 20 personnes ont été hospitalisées et 300 sont tombées malades lors de cette cérémonie de "récompenses civiles" organisée dimanche près de Bombay (Ouest) par des températures de près de 38 degrés et dans une atmosphère très humide. Des responsables du gouvernement indien y étaient présents, dont le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, qui a remercié les spectateurs d'avoir patienté aussi longtemps sous un soleil de plomb. Le Bharatiya Janata Party, la formation au pouvoir en Inde, a compté environ un million de participants à l'événement, a rapporté le journal Indian Express. Le Parti du Congrès, première force d'opposition, a accusé le gouvernement de négligence et exigé une enquête criminelle. Les vagues de chaleur ont tué plus de 6.500 personnes en Inde depuis 2010. L'année dernière, plusieurs records de température ont été battus dans le pays. En raison des températures élevées, les écoles et les établissements d'enseignement supérieur sont fermés dans l'État du Bengale occidental (Est) à partir de lundi pour une semaine, sur décision des autorités, selon des médias locaux. (Belga)