Delhaize - Vingt-et-un magasins encore inaccessibles lundi

Dans la capitale, 14 supermarchés sur 22 étaient fermés lundi matin. Les sept autres établissements inaccessibles sont situés en Wallonie. Tous les magasins du nord du pays sont ouverts et le service de retrait des courses en supermarché a été relancé jeudi dernier en Flandre. Le groupe Delhaize a annoncé le 7 mars qu'il souhaitait passer en franchise l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le personnel de ces magasins s'y oppose. Dans les heures et jours qui avaient suivi cette annonce, la quasi-totalité des 128 magasins affiliés était en grève. La désignation d'un médiateur n'est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. Les deux camps doivent se rencontrer mardi, en présence du médiateur. (Belga)