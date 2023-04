F-35 - Deux F-35 seulement livrés cette année à la Belgique, deux autres au 1er trimestre 2024

Le calendrier annoncé lors de la commande de 34 de ces chasseurs furtifs de cinquième génération par le précédent gouvernement prévoyait une livraison de tous les appareils étalée entre 2023 et 2030 à raison de quatre appareils par an, sauf cinq en 2028 et 2029. La construction du F-35A Lightning II destiné à la Force aérienne belge a débuté fin de l'an dernier sur la chaîne d'assemblage du groupe américain Lockheed Martin située à Fort Worth, dans l'État du Texas (sud des États-Unis), avait annoncé le ministère de la Défense le 14 novembre dernier. Selon des sources militaires et industrielle, seuls deux avions seront toutefois livrés avant la fin de cette année, en raison principalement de retards enregistrés par Lockheed Martin et sa chaîne de sous-traitants lors de la pandémie de Covid, qui a ralenti la production. Lockheed a confirmé à l'agence Belga "un glissement vers la droite" des livraisons des premiers appareils belges: deux cette année et deux autres en début 2024. (Belga)