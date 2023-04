Invasion de l'Ukraine - La condamnation de l'opposant russe Kara-Mourza n'a "rien à voir avec la justice"

"Les poursuites contre lui (n'avaient) rien à voir avec la justice depuis le début", a-t-il affirmé lors d'un forum organisé par le quotidien Washington Post, où M. Kara-Mourza publiait des tribunes. Il s'agit "juste d'une vengeance politique contre Vladimir" et "il est un prisonnier politique, cela ne fait pas de doute", a-t-il ajouté. La peine prononcée contre M. Kara-Mourza, qui était l'un des derniers grands critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l'étranger, est la plus lourde infligée à un opposant dans l'histoire récente du pays. En détention provisoire depuis avril 2022, M. Kara-Mourza a failli mourir après avoir été, selon lui, empoisonné à deux reprises, en 2015 et 2017, des tentatives d'assassinat qu'il attribue au pouvoir russe. A l'issue d'un procès à huis clos, le tribunal moscovite a annoncé qu'il reconnaissait l'opposant coupable de "haute trahison", de diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe et de travail illégal pour une organisation "indésirable", selon une journaliste de l'AFP. De son côté, l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a dénoncé lundi la condamnation "politique" et "fasciste" à 25 ans de prison de Vladimir Kara-Mourza. "Je considère (le verdict) comme illégal, éhonté, tout simplement fasciste. Je crois que Vladimir Kara-Mourza est persécuté pour des raisons politiques", a fustigé M. Navalny, se disant "profondément indigné", selon un message transmis par son équipe sur les réseaux sociaux. (Belga)