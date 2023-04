ITF Bellinzone - Sofia Costoulas s'incline au premier tour en Suisse

Dans la première manche, pas moins de sept jeux de service ont été concédés par les deux joueuses, mais Lazaro Garcia est parvenue à défendre le sien à trois reprises, contre deux seulement pour Costoulas, qui lui a cédé le set, 7-5. Il en a été de même dans le deuxième set, avec cinq jeux de service échangés. La Limbourgeoise a pris deux jeux d'avance avant de s'incliner, 6-3. Dans le même tournoi, Marie Benoit, 197e joueuse mondiale et 9e tête de série, a été dispensée de premier tour. Elle débutera face à la gagnante de la rencontre entre la Française Lois Boisson (WTA 615), qualifiée, et l'Allemande Julia Middendorf (WTA 405). En double, Benoit (WTA 475 en double) sera associée à la Chypriote Raluca Georgiana Serban (WTA 464 en double). Elles affronteront la paire tête de série N.4, composée de la Suisse Conny Perrin (WTA 216 en double) et de la Tchèque Anna Siskova (WTA 161 en double), au premier tour. (Belga)