La Maison des langues inaugurée à Louvain-la-Neuve est commune au Forem et l'UCLouvain

Le projet de Maison des Langues est né à la suite de l'attribution, par le décret Paysage, de l'organisation de masters en traduction et interprétation à l'UCLouvain. Pour accueillir ces nouveaux étudiants, l'Université avait besoin de locaux supplémentaires et la volonté politique de l'époque était de construire aussi un lieu dédié à l'apprentissage des langues pour les demandeurs d'emploi. Une convention a dès lors été signée en 2016 entre l'UCLouvain et le Forem. Dans ce bâtiment de 2.000 m2 répartis sur quatre niveaux, l'objectif est d'enseigner les langues, de développer des outils pédagogiques et de soutenir la mobilité interrégionale et internationale. Le budget de 6 millions d'euros est financé à hauteur de 2 millions par la Fédération Wallonie-Bruxelles en compensation de l'intégration des étudiants en master traduction-interprétation à la faculté de philosophie et lettres, un million par l'UCLouvain, et trois millions par la Région wallonne via une contribution versée durant dix ans au Forem. "L'opiniâtreté a payé: on assiste aujourd'hui à l'aboutissement d'un très beau projet et la maitrise des langues est un enjeu essentiel", a indiqué sur place lundi la ministre de l'Enseignement supérieur de la FWB, Valérie Glatigny (MR). L'administratrice générale du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal, a notamment rappelé qu'en 2022, 165.879 offres d'emploi diffusées par le Forem exigeaient la connaissance au minimum de l'anglais ou du néerlandais. (Belga)