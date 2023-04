L'acteur italien Toni Servillo victime d'un malaise sur scène à Paris

Seul en scène, Toni Servillo, 64 ans, interprétait en italien des textes de l'écrivain napolitain Giuseppe Montesano lors de ce spectacle à guichets fermés. La représentation a été interrompue définitivement après environ 45 minutes, à la suite d'une chute de l'acteur, victime d'un "malaise vagal", a précisé le théâtre à l'AFP. "Il va bien", a-t-il ajouté. Originaire de Naples, Toni Servillo est l'acteur fétiche du réalisateur Paolo Sorrentino, qui lui a donné une stature internationale en lui confiant le rôle de Jep Gambardella dans "La grande Bellezza" (Oscar du meilleur film étranger en 2014). Impressionnant par son art de la métamorphose, il avait incarné toujours sous la direction de Sorrentino les hommes politiques Giulio Andreotti dans "Il Divo" (2008) et Silvio Berlusconi dans le biopic "Silvio et les Autres" (2018). Plus récemment, il a interprété en 2022 le pape Paul VI dans la série "Esterno notte" de Marco Bellochio sur l'enlèvement de l'homme d'Etat d'Aldo Moro par les Brigades rouges. Issu d'une famille passionnée de théâtre, Toni Servillo a également signé des mises en scène de pièces de Molière, Marivaux, Goldoni ou Eduardo De Filippo, ainsi que de plusieurs opéras. (Belga)