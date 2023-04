Laureus World Sports Awards - Les lauréats seront connus le 8 mai à Paris

Les Laureus World Sports Awards sont considérés comme les Oscars du Sport et récompensent, depuis 2000, les meilleurs athlètes et les meilleures équipes de l'année. De grands noms du sport mondial figurent au palmarès, comme Tiger Woods, Michael Schumacher, Usain Bolt, Novak Djokovic et Roger Federer (détenteur du record avec 5 trophées) chez les messieurs. Serena Williams est la plus sacrée chez les dames, avec quatre victoires. Justine Henin a été récompensée en 2008. L'an passé, le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen et la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah avaient été élus Sportif et Sportive de l'année. Les 71 membres de la Laureus World Sports Academy, tous des grands du sport, désignent les vainqueurs. (Belga)